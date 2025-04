Di Webinar NARBO, Perum Jasa Tirta II Tegaskan Peran Strategis di Tingkat Asia

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki mandat dalam pengelolaan sumber daya air (SDA), Perum Jasa Tirta II kembali menunjukkan kiprah aktifnya di tingkat internasional dengan berpartisipasi dalam Webinar Internasional Network of Asian River Basin Organizations (NARBO) ke-5.

Acara yang digelar secara daring pada Senin, 21 April 2025 ini mengangkat tema “Exploring What The Future NARBO Activities Should Be and Promoting New IWRM (Integrated Water Resources Management) Using Advanced Information on New Technology and Socio-Economy in River Basins”, dengan fokus pada pengembangan tata kelola SDA yang inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan di wilayah Asia.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Imam Santoso mempertegas peran strategis PJT II dalam mendorong kolaborasi multistakeholder dan pertukaran pengetahuan antarlembaga pengelola daerah aliran sungai (DAS) di kawasan Asia.

“Partisipasi kami dalam forum internasional seperti NARBO ini merupakan wujud komitmen Perum Jasa Tirta II dalam mendukung pengelolaan SDA yang berkelanjutan, berbasis kolaborasi dan pemanfaatan teknologi terkini. Melalui kerja sama regional ini kami ingin menunjukkan komitmen kami yang tinggi untuk mendorong dialog, kolaborasi, dan inovasi dalam pengelolaan SDA. Ini menjadi cerminan bahwasanya PJT II berharap untuk terus memperkuat kapasitas instansi serta memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan air di kawasan Asia, khususnya Indonesia, sejalan dengan asta cita pemerintah,” ujar Imam.

Imam melanjutkan sambutan dengan menyampaikan perihal partisipasi NARBO dalam INBO (International Network of Basin Organizations) World General Assembly yang dilakukan pada 6 sampai 10 Oktober 2024 di Bordeaux, Perancis, yang merupakan langkah komitmen lanjutan dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan INBO yang berlangsung dalam World Water Forum ke 10 di Bali tahun lalu.

“Secara garis besar, pertemuan INBO berlangsung ke dalam dua sesi pembahasan yakni high level maupun tematik. Dalam pertemuan high level, fokus pembahasan mengenai pengelolaan SDA di tingkat DAS dalam scope pembiayaan dan pertanian. Sementara pada sesi tematik, terdapat lima pembahasan yang masing-masing membahas isu kritis dalam pengelolaan air di tingkat DAS, di mana salah satunya saya menjadi panelis untuk pembahasan solusi berkelanjutan untuk pengendalian kualitas air,” katanya.

Imam juga membagikan beberapa informasi terkini dari kegiatan NARBO kepada para peserta yang hadir secara daring dari berbagai negara, salah satunya ialah ditetapkannya PJT II sebagai Anggota Tetap Biro Penghubung Dunia INBO yang mewakili wilayah Asia. Penunjukkan tersebut dikonfirmasi selama World General Assembly INBO pada Oktober 2024.

“Bukan hanya itu, NARBO juga terlibat dalam proyek dukungan peer to peer (P2P) untuk organisasi DAS di bawah prakarsa Twin Basin milik INBO. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Serta, NARBO secara aktif berkontribusi pada program kemitraan Water Organizations Partnership for Resilience ( WOP4R) oleh Asian Development Bank untuk meningkatkan kapasitas teknik dan manajemen,” lanjut Imam