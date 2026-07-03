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JPNN.com - Entertainment - Film

Diadaptasi dari Buku Habib Jafar, Film Seni Merayu Tuhan Segera Tayang

Jumat, 03 Juli 2026 – 14:14 WIB
Diadaptasi dari Buku Habib Jafar, Film Seni Merayu Tuhan Segera Tayang - JPNN.COM
Para pemain dan tim produksi film Seni Merayu Tuhan. Foto: Dok. Wahana Kreator/Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Wahana Kreator mempersembahkan film drama terbaru yang berjudul Seni Merayu Tuhan.

Film tersebut diadaptasi dari buku best seller karya Habib Jafar.

Dalam official trailernya, Seni Merayu Tuhan menampilkan perjalanan anak muda bernama Hikmah yang diperankan oleh Ari Irham. Sempat merasa enak dengan dunia yang dijalani, Hikmah jatuh ke titik terendahnya saat ibu (Rieke Diah Pitaloka) meninggal.

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Semasa sang ibu masih hidup, Hikmah jarang pulang ke rumah. Telepon dan pesannya tidak pernah dibalas. Dia selalu bersenang-senang dengan kehidupan masa mudanya, termasuk bersama pacar, Sophia (Lutesha). Saat diajak untuk salat Jumat, jawaban Hikmah bahkan: ‘sudah pernah’.

Hidup Hikmah kemudian berubah 180 derajat. Dia yang sebelumnya seperti tidak mengenal Tuhan, kemudian justru mencari jalan untuk kembali mendekat, meski lupa kapan terakhir salat.

Seni Merayu Tuhan dibintangi oleh Ari Irham, Lutesha, Rieke Diah Pitaloka, Teuku Ryzki, Habib Jafar, Arie Kriting, Sita Nursanti, Onadio Leonardo, dan Alfie Alfiandy.

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Diproduseri oleh Salman Aristo dan Sigit Pratama, film tersebut menjadi debut penyutradaraan editor Pemenang 3 Piala Citra FFI Cesa David Luckmansyah.

Naskah film ditulis oleh Rino Sarjono bersama Salman Aristo dan Gina S. Noer. Dalam film itu, Gina juga bertindak sebagai produser eksekutif bersama Orchida Ramadhania.

Wahana Kreator mempersembahkan film drama terbaru yang berjudul Seni Merayu Tuhan. Film tersebut diadaptasi dari buku best seller karya Habib Jafar.

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TAGS   Seni Merayu Tuhan  Film Seni Merayu Tuhan  Wahana Kreator  Habib Jafar  Onadio Leonardo  Ari Irham 

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