Diadaptasi dari Film Thailand, Perumahan Laddaland Libatkan Titik Kamal Hingga Andri Mashadi

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Titi Kamal hingga Andri Mashadi membintangi film horor terbaru dari MD Pictures, Perumahan Laddaland. Film tersebut merupakan adaptasi dari film horor Thailand.

Ladda Land merupakan film horor Thailand tahun 2011 yang disutradarai oleh Soph Sakdaphisit, mengisahkan sebuah keluarga yang pindah ke perumahan mewah dan menghadapi serangkaian gangguan gaib setelah terjadi pembunuhan di lingkungan sekitar mereka.

Dalam versi adaptasi, Perumahan Laddaland masih bercerita tentang pasangan suami-istri yang mengambil KPR untuk membeli rumah impian mereka.

Seperti tampak dari teaser trailer, keluarga kecil mereka awalnya bahagia sewaktu pindah ke perumahan baru yang asri dan nyaman.

Namun, serangkaian teror dan kejadian tidak wajar mulai menghantui semenjak berita kasus kematian misterius penghuni perumahan tersebar.

"Ini adaptasi terbaru dari MD, dan seperti sebelumnya, kami selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Formulanya sederhana ceritanya solid," ungkap CEO MD Entertainment Manoj Punjabi di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (11/6).

“Pasti akan ada pertanyaan bagaimana nanti kalau tidak sesuai dengan film aslinya? Problem pasti terjadi, tapi itu challenge dalam adaptasi. Yang paling penting, dari penulis sutradara, produser, yakin," sambungnya.

Adapun teaser poster dan trailer film Perumahan Laddaland baru saja dirilis.