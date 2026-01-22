Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dialog Nasional KNPI Soroti Perlindungan Anak-Bonus Demografi

Kamis, 22 Januari 2026 – 13:31 WIB
DPP KNPI menggelar Dialog Nasional Kepemudaan dengan tema “Masa Depan Anak dan Generasi Muda di Era Bonus Demografi” di Cafe Kopisisasi, Cijantung, Jakarta, Rabu (21/1/2026). Foto: Dok. KNPI

jpnn.com, JAKARTA - DPP KNPI menggelar Dialog Nasional Kepemudaan dengan tema “Masa Depan Anak dan Generasi Muda di Era Bonus Demografi” di Cafe Kopisisasi, Cijantung, Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Dialog menghadirkan sejumlah pembicara yang kompeten di bidangnya, yakni Pejabat Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto, Anggota Kelompok Kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Pokja KPAI) Satriwan Salim, serta Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) DPP KNPI Prof. Ilyas Indra.

Wawan Purwanto dalam diskusi mengatakan dalam rangka menyonsong bonus demografi, kaum muda harus berani berinovasi, harus punya skil, sprit dan stamina yang baik.

"Negeri kita akan mampu bersaing dan jadi leader bukan follower," katanya.

Anggota Pokja KPAI Satriawan Salim menegaskan bonus demografi merupakan peluang strategis bagi Indonesia yang harus dikelola secara serius dan terencana.

"Tanpa kebijakan yang tepat dan kesiapan sumber daya manusia, bonus demografi justru berpotensi menimbulkan persoalan sosial di masa depan. Pemerintah harus meningkatkan biaya pendidikan untuk anak dan kaum muda supaya bonus demografi ini menjadi positif," katanya.

Para pembicara dalam dialog ini menyoroti pentingnya perlindungan anak, penguatan peran keluarga dan negara, serta kesiapsiagaan generasi muda dalam menghadapi tantangan global, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial politik di era bonus demografi.

Dialog berlangsung interaktif dengan melibatkan pengurus KNPI, aktivis kepemudaan, mahasiswa dan aktivis partai politik.

