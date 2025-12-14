Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dialog Prabowo dengan Warga Langkat di Pengungsian soal Seskab Teddy

Minggu, 14 Desember 2025 – 08:03 WIB
Dialog Prabowo dengan Warga Langkat di Pengungsian soal Seskab Teddy - JPNN.COM
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kanan). Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

jpnn.com - LANGKAT - Presiden Prabowo Subianto tampaknya pengin memberi suasana lain kepada rakyatnya yang sedang didera musibah, terutama di Langkat, Sumatera Utara.

Dari video yang diedarkan Sekretariat Presiden, tampak masyarakat korban bencana banjir bandang yang berada di pengungsian MAN 1 Langkat, riang gembira melihat kedatangan presidennya.

Prabowo terlihat menyalami warga yang pengin bersalaman, memeluk warga yang pengin dipeluk

Baca Juga:

Terlihat juga Prabowo dengan entengnya menggendong anak di pengungsian.

Tampak juga seorang ibu menangis saat anak di gendongannya tiba-tiba mendapat pelukan hangat, lama, dari presiden (13.40-13.46 pada video di atas).

Baca Juga:

Dari transkrip yang dibagikan awak presidenrigoid, diketahui bahwa Prabowo sempat memberi sambutan, menyapa pengungsi.

"Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Hari ini, saya datang melihat bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak sekalian," katanya.

Seorang ibu menangis saat anak di gendongannya tiba-tiba mendapat pelukan hangat, lama, dari Prabowo.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Langkat  pengungsian  Seskab Teddy  Banjir Bandang 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp