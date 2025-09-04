Dialog Warga saat Penjarahan Rumah Uya Kuya: Kamu Bayar Pajak, kan? Ambil Saja

jpnn.com - JAKARTA - Seorang warga bernama Rio (22) mengembalikan kasur yang diduga milik Anggota Komisi IX DPR RI Surya Utama alias Uya Kuya.

Rio mengaku mengambil kasur yang tergeletak di depan gang, bukan dari dalam rumah, saat terjadi aksi penjarahan rumah Uya Kuya pada Sabtu (30/8) malam.

"Itu di depan gang bukan dari dalam rumah, sudah disenderin ke pohon dan tidak diambil-ambil gitu. Saya tidak tahu siapa yang naruh di depan gang," kata Rio saat ditemui di depan Rumah Uya Kuya, Kamis (4/9).

Rio yang tinggal di kontrakan tak jauh dari lokasi itu mengaku tidak mengambil kasur dari dalam rumah Uya Kuya.

Saat aksi penjarahan terjadi, Rio sedang berjaga agar situasi tidak makin meluas ketika banyak orang tak dikenal.

"Setelah melandai, saya bertanya ke orang-orang yang di situ, 'Pak emang itu boleh diambil ya? (barang di depan gang)', lalu dijawab sama warga, 'kamu bayar pajak, kan? Ambil saja'," cerita Rio.

Dirinya sempat ragu untuk membawa kasur tersebut, tetapi dia mengaku terdorong setelah didesak beberapa orang.

"Tadinya saya tidak mau bawa, tetapi ada yang komporin, 'bawa saja Pak, bawa', akhirnya saya bawa sama teman saya ke kontrakan, digotong," ucap Rio.