JPNN.com - Entertainment - Seleb

Diam-Diam Kuliah Jurusan Psikologi, Dewi Perssik Ungkap Alasannya

Jumat, 29 Mei 2026 – 14:36 WIB
Pedangdut Dewi Perssik kuliah. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah kesibukannya, pedangdut Dewi Perssik memutuskan untuk kuliah dan mengambil jurusan psikologi.

Siapa sangka ternyata ada alasan yang mendalam dan cukup emosional di balik alasannya kuliah di jurusan tersebut.

Bukan sekadar demi gelar, Dewi Perssik ternyata ingin belajar mengenal dirinya sendiri sekaligus menjadi ibu yang lebih baik bagi sang putra.

"Aku ambil jurusan Psikologi. Buat aku sendiri, buat anakku sendiri, karena kan intinya lebih mengenal diri aku sendiri, dan bagaimana cara aku bersikap, bagaimana caranya aku bisa mendidik anak aku secara parenting," ujar Dewi Perssik di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (28/5).

Keputusan perempuan yang akrab disapa Depe itu pun mendapat dukungan penuh dari keluarganya.

Dia mengakui bahwa semula memang tak ada yang mengetahui soal dirinya yang diam-diam berkuliah di jurusan psikologi.

"Jadi, sebelumnya orang tuaku, keluargaku enggak ada yang tahu kalau aku kuliah. Ya pas tahu, 'memang kamu ada waktu Nak?', begitu," ucap Dewi Perssik.

Pelantun Hikayat Cintaku itu menuturkan semula teman-teman kuliahnya sempat tak mengetahui identitas dirinya.

