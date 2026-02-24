Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Diam-Diam Menanjak, Ranking Liga Indonesia Melesat, Rekor 7 Musim Pecah

Selasa, 24 Februari 2026 – 08:25 WIB
Diam-Diam Menanjak, Ranking Liga Indonesia Melesat, Rekor 7 Musim Pecah
Skuad Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - AFC resmi merilis pembaruan peringkat kompetisi sepak bola Asia pada Senin (23/2/2026).

Kabar baik datang dari Liga Indonesia atau yang kini bernama BRI Super League.

Berdasarkan rilis terbaru AFC, kompetisi sepak bola Indonesia menempati posisi ke-18 dengan total raihan 26.299 poin.

Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibanding periode sebelumnya dan menjadi pencapaian terbaik dalam tujuh musim terakhir.

Lonjakan peringkat tak lepas dari performa positif klub-klub Indonesia pada paruh pertama musim ini.

Sepanjang 2025/26, Indonesia mengoleksi tambahan 10.033 poin, tertinggi sejak 2017.

Hasil tersebut cukup untuk menggeser Kamboja, yang kini terperosok ke posisi ke-22, di bawah Turkmenistan, Hong Kong, dan Kuwait.

Meski mengalami peningkatan peringkat, jumlah wakil Indonesia di level Asia belum mengalami perubahan.

Peringkat Asia berubah. Liga Indonesia mencatat lonjakan poin. Kabar baik untuk sepak bola nasional?

