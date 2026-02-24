Diam-Diam Menanjak, Ranking Liga Indonesia Melesat, Rekor 7 Musim Pecah

jpnn.com - AFC resmi merilis pembaruan peringkat kompetisi sepak bola Asia pada Senin (23/2/2026).

Kabar baik datang dari Liga Indonesia atau yang kini bernama BRI Super League.

Berdasarkan rilis terbaru AFC, kompetisi sepak bola Indonesia menempati posisi ke-18 dengan total raihan 26.299 poin.

Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibanding periode sebelumnya dan menjadi pencapaian terbaik dalam tujuh musim terakhir.

Lonjakan peringkat tak lepas dari performa positif klub-klub Indonesia pada paruh pertama musim ini.

Sepanjang 2025/26, Indonesia mengoleksi tambahan 10.033 poin, tertinggi sejak 2017.

Hasil tersebut cukup untuk menggeser Kamboja, yang kini terperosok ke posisi ke-22, di bawah Turkmenistan, Hong Kong, dan Kuwait.

Meski mengalami peningkatan peringkat, jumlah wakil Indonesia di level Asia belum mengalami perubahan.