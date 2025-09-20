Close Banner Apps JPNN.com
Oleh: Dahlan Iskan

Sabtu, 20 September 2025 – 07:07 WIB
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - ANDA pasti sangat menunggu: apa komentar Bank Indonesia atas mitraliur yang diberondongkan menkeu baru, Purbaya Yudhi Sadewa.

Bank sentral Indonesia itu seperti tersudut dan teraniaya. Tiap hari. Sejak beberapa hari terakhir. Yakni sejak Purbaya dilantik sebagai menteri keuangan yang baru.

Saya justru waswas: jangan-jangan Bank Indonesia buru-buru memberi respons. Lalu membela diri, bahkan balas menyerang menkeu yang baru.

Terlebih suara riuh di medsos memberi dukungan yang luas kepada Purbaya. Bank Indonesia kian tersudut di mana-mana.

Saran saya: tetaplah Bank Indonesia seperti sekarang ini. Tidak perlu memberi komentar.

Saya justru amat senang dengan sikap diam Bank Indonesia. Terpujilah para pejabat tinggi di bank sentral.

Apa yang terjadi bila Bank Indonesia berkomentar?

Berisik. Gaduh.

