Dian Sastrowardoyo Beri Bocoran Soal Film Esok Tanpa Ibu

jpnn.com, JAKARTA - Film terbaru yang berjudul, Esok Tanpa Ibu (Mothernet) merilis sebuah special teaser menjelang tayang di bioskop.

Teaser film persembahan BASE Entertainment, Beacon Film, dan Refinery Media itu menampilkan karakter utama Rama, diperankan Ali Fikry saat menghadapi duka kehilangan sang ibu (Dian Sastrowardoyo).

Special teaser dibuka dengan kisah yang hangat. Ketika keluarga kecil Rama bersama kedua orangtuanya menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh kedekatan. Rama selalu bisa menumpahkan segala kegundahannya pada sang Ibu. Namun, situasi berubah saat ibunya mengalami koma.

Rama pun harus menghadapi dukanya di tengah kecanggungannya dengan sang Ayah (Ringgo Agus Rahman). Dia berpaling ke kecerdasan buatan (AI) ciptaan temannya. Membuat Rama bisa merasakan kembali kasih sayang dan kehangatan ibunya.

Diproduseri oleh Shanty Harmayn, Dian Sastrowardoyo, film Esok Tanpa Ibu digarap oleh sutradara Malaysia, Ho Wi-ding. Naskah film itu ditulis oleh Gina S. Noer, Diva Apresya, dan Melarissa Sjarief.

Selain Ali Fikry, Ringgo Agus Rahman, dan Dian Sastrowardoyo, film Esok Tanpa Ibu juga dibintangi oleh Aisha Nurra Datau dan Bima Sena.

Film tersebut diproduksi oleh BASE Entertainment, Beacon Film, Refinery Media, dan didukung oleh Singapore Film Commission (SFC) dan Infocomm Media Development Authority (IMDA).

“Film ini bercerita tentang perasaan kesepian dari seorang anak, dan dalam proses itu, ada campur tangan teknologi dari kecerdasan buatan yang membuatnya menjadi lebih kompleks. Kemudian muncul pertanyaan di antara dua generasi antara orang tua dan anak yang memandang teknologi dengan cara yang berbeda,” ungkap produser dan pemeran Esok Tanpa Ibu, Dian Sastrowardoyo.