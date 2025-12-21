Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Dian Sastrowardoyo: Ini adalah Peran yang Mewakili Ibu Kita Semua

Minggu, 21 Desember 2025 – 09:09 WIB
Dian Sastrowardoyo, produser sekaligus pemain film Esok Tanpa Ibu. Foto: Dok. Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Dian Sastrowardoyo menjadi produser dan pemeran dalam film terbaru yang berjudul Esok Tanpa Ibu.

Dalam film tersebut, dia memerankan tokoh Ibu yang sangat krusial.

Dian Sastrowardoyo mengatakan dirinya amat terhormat memerankan karakter yang banyak mewakili sosok Ibu dalam banyak kehidupan orang-orang.

“Ini adalah peran yang mewakili banyak sekali ibu-ibu kita semua, yang ada di kehidupan masing-masing. Ibu selalu memberikan perasaan untuk dimengerti, aman, dan Ibu tidak bisa digantikan oleh Bapak atau bahkan oleh AI sekalipun. Saya merasa sangat terhormat bisa memerankan Ibu di film ini,” ungkap Dian Sastrowardoyo.

Film Esok Tanpa Ibu (Mothernet) akan segera tayang di bioskop Indonesia. Karya produksi dari BASE Entertainment itu bakal tayang di bioskop mulai 22 Januari 2026 mendatang.

Menjelang tayang, Esok Tanpa Ibu telah merilis official trailer dan poster yang mengharukan dan hangat.

Menggambarkan dinamika hubungan keluarga kecil Cimot atau Rama bersama kedua orang tuanya, official trailer Esok Tanpa Ibu (Mothernet) menampilkan kedekatan anak remaja bernama Cimot (Ali Fikry) dengan Ibunya (Dian Sastrowardoyo).

Semua kegelisahan dan keceriaan, selalu Cimot bagikan ke ibunda. Sementara, Cimot lebih memilih rapat-rapat menyimpan rahasia hidupnya dengan Bapak (Ringgo Agus Rahman).

TAGS   Dian Sastrowardoyo  Dian Sastro  Esok Tanpa Ibu  Film Esok Tanpa Ibu 
