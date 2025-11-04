Dian Sastrowardoyo Suarakan Lawan Ageisme di Jakarta Fashion Week 2026

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Dian Sastrowardoyo menjadi salah satu muse yang tampil di panggung 'Miracle Runway' Jakarta Fashion Week (JFW) 2026.

Melalui fashion show, dia menyuarakan kampanye POND'S Age Miracle 'Cheat Your Age' yang bertujuan melawan ageisme.

Dian Sastro menekankan pentingnya kepercayaan diri perempuan dalam menghadapi batasan usia.

Baca Juga: Penampilan Dian Sastrowardoyo dan Ali Fikry di Red Carpet BIFF 2025

"Saya yakin, ageism akan berhenti saat perempuan percaya bahwa tak ada usia yang terlalu muda untuk memulai, dan tak ada usia yang terlalu tua untuk mencoba hal baru," kata Dian Sastrowardoyo di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Melalui kampanye tersebut, perempuan berusia 43 tahun itu menyatakan ingin menginspirasi perempuan untuk tidak menjadikan usia sebagai batasan.

Dian Sastrowardoyo meyakini perjalanan hidup justru akan menambah kedalaman di setiap karya dan langkah kehidupan yang diambil.

"Selama kita menghargai dan merawat diri dengan baik, maka sesungguhnya daya tarik dan percaya diri tak punya batas usia," beber pemain film AADC itu.

Senior Brand Manager POND'S, Esa Mahira Arman, menjelaskan kampanye Cheat Your Age bukan tentang menolak usia, tetapi tentang merayakan setiap fase hidup dengan bangga.