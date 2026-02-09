Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Diancam Donald Trump, Presiden Iran Langsung Bicara soal Dialog untuk Mencapai Damai

Senin, 09 Februari 2026 – 14:11 WIB
Arsip - Presiden Iran Masoud Pezeshkian menghadiri konferensi pers di Teheran, Iran, pada 16 September 2024. (Xinhua/Shadati)

jpnn.com, TEHERAN - Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan bahwa pembicaraan negaranya dan Amerika Serikat, yang diadakan dengan dukungan negara-negara di kawasan, menandai  "langkah maju" menuju solusi damai.

"Dialog selalu menjadi strategi kami untuk mencapai solusi damai," tulis Pezeshkian di media sosial AS X, Ahad, seraya menekankan bahwa pendekatan Iran terhadap masalah nuklir didasarkan pada "hak-hak yang dijamin berdasarkan Perjanjian Non-Proliferasi."

Pezeshkian menambahkan bahwa negaranya "menanggapi rasa hormat dengan rasa hormat tetapi tidak menerima bahasa kekerasan."

Iran dan AS melanjutkan diplomasi nuklir tidak langsung pada Jumat setelah kedua negara berminggu-minggu terlibat ketegangan yang meningkat.

Ketegangan tersebut dipicu oleh ancaman tindakan militer Presiden AS Donald Trump terhadap Iran.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menggambarkan pembicaraan tersebut sebagai "awal yang baik."

Dia mengatakan bahwa pembicaraan tersebut dapat berlanjut jika suasana ketidakpercayaan dapat diatasi. Telah pula disepakati bahwa proses tersebut akan berlanjut dan kedua pihak dapat bertemu kembali di Muscat, Oman.

Namun, Araghchi tetap menegaskan bahwa program rudal Iran tidak dapat dirundingkan, baik sekarang maupun di masa mendatang, karena itu terkait dengan "urusan pertahanan." (ant/dil/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ANTARA

