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Dianiaya Pacar Sendiri, Sali Irsalina Lapor Polisi

Rabu, 05 Agustus 2026 – 18:18 WIB
Dianiaya Pacar Sendiri, Sali Irsalina Lapor Polisi - JPNN.COM
Selebritas Sali Irsalina. Foto: Antara/Instagram/shallyirshalina

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Sali Irsalina melapor ke polisi terkait kasus penganiayaan yang dialaminya di Jalan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Sabtu (1/8). Terlapornya adalah pacarnya sendiri yang berinisial KB.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi di Polres Metro Jakarta Selatan.

"Telah datang ke Polres Jakarta Selatan, seorang perempuan berinisial SI (36) dan melaporkan kejadian yang dialami berupa dugaan penganiayaan," kata AKP Joko Adi dilansir Antara, Rabu (5/8).

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Joko menuturkan Sali Irsalina menjelaskan bahwa penganiayaan tersebut berawal dari adu mulut dengan KB. Keduanya terlibat cekcok saat sedang bersama di perjalanan.

Selanjutnya, perselisihan itu berujung pada tindakan kekerasan fisik yang mengakibatkan Sali selaku korban mengalami luka lebam pada bagian mata sebelah kiri dan luka lecet pada siku.

Perselisihan itu baru berhenti setelah seorang polisi lalu lintas atau polantas yang berada di sekitar lokasi kejadian turun tangan untuk melerai. Polantas itu kemudian mengantar korban beserta dua orang saksi kembali ke apartemen.

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Aktris sinetron berusia 36 tahun itu kemudian melaporkan kasus dugaan penganiayaan yang dialaminya ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu (1/8).

Laporan tersebut tertuang dalam laporan kepolisian bernomor LP/B/3025/VIII/2026/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya, sementara insiden penganiayaan itu terjadi pada Sabtu (1/8) dini hari sekitar pukul 04.00 WIB.(antara/jpnn)

Selebritas Sali Irsalina lapor polisi terkait kasus penganiayaan oleh pacarnya di Jalan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Sabtu (1/8).

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Sumber Antara

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TAGS   Sali Irsalina  Artis Sali Irsalina  Kasus Sali Irsalina  Pacar Sali Irsalina 
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