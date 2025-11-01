Dianugerahi CNN Award, Sultan: Komitmen Dukung dan Kawal Program Asta Cita di Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Baktiar Najamudin dianugerahi penghargaan oleh Salah satu media Nasional, CNN TV dalam CNN Award tahun 2025 bertema “Kolaborasi dan Harmoni Mencapai Asta Cita Untuk Negeri.”

Mantan wakil Gubernur Bengkulu itu ditetapkan masuk dalam kategori Outstanding in Regional Inclusion Advocate.

Sultan dinilai telah secara aktif memperjuangkan kepentingan daerah Otonomi di tingkat Nasional dengan menjadi jembatan aspirasi masyarakat dan mendorong kebijakan Daerah agar terintegrasi dalam kebijakan strategis Pemerintah.

“Melalui gagasan "Green Democracy", Sultan merekomendasikan kebijakan pembangunan ekonomi dan inovasi demokrasi yang lebih seimbang, inklusif dan berkelanjutan agar tidak ada daerah yang tertinggal dalam design kebijakan pembangunan Nasional," ungkap pembaca Nominator penghargaan.

Ditemui di sela-sela acara CNN Award tersebut, Ketua DPD RI ke-6 itu mengatakan Penghargaan CNN award ini didedikasikan kepada lembaga DPD RI dan masyarakat daerah.

“Award yang penting ini tentunya menjadi pengingat bagi kami untuk terus konsisten Dan berkomitmen meningkatkan kualitas kinerja konstitusional kami sebagai pimpinan lembaga legislatif. DPD RI akan terus berupaya membuka diri untuk berkolaborasi dengan semua pihak, terutama media massa, dalam rangka mendukung dan mengawal program-program prioritas pemerintah,” ujar Sultan.

"Bagi kami Asta Cita Presiden Prabowo Subianto merupakan peta jalan kebangsaan atau Pokok-Pokok Haluan Negara yang harus kita dukung Dan realisasikan secara gotong royong," ujarnya.

Tak lupa, Pria kelahiran Pino, Bengkulu Selatan itu menyampaikan apresiasi kepada Trans Corp yang dipimpin oleh Pengusaha Kondang Chairul Tandjung.