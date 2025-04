Diaransemen Ulang, Warisan Musik Titiek Puspa Terus Hidup Hingga Kini

jpnn.com, JAKARTA - Mendiang Titiek Puspa telah menorehkan jejak penting dalam industri musik Indonesia, selama lebih dari enam dekade berkarya.

Sejumlah lagu ciptaannya tetap hidup dan dinikmati lintas generasi, bahkan hingga kini.

Sebagai bentuk penghargaan terhadap warisannya, banyak musisi muda yang telah mengaransemen ulang dan membawakan kembali lagu-lagu populer milik Titiek Puspa.

Lagu-lagu tersebut tak hanya dilestarikan, tetapi juga diperkenalkan kembali kepada pendengar muda.

Pada 2005, Musica Studios merilis album kompilasi bertajuk From Us to U, sebuah proyek khusus untuk membawakan ulang karya-karya Titiek Puspa.

Dalam album ini, sejumlah penyanyi dan grup musik papan atas Indonesia turut ambil bagian.

Salah satu penampilan paling dikenal adalah dari grup musik Peterpan—yang kemudian berganti nama menjadi Noah—yang membawakan ulang lagu “Kupu-kupu Malam”.

Lagu tersebut diaransemen ulang dengan nuansa yang lebih segar namun tetap mempertahankan kekuatan lirik aslinya.