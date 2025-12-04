Diaspora Indonesia Tanggapi Larangan Remaja Bermedsos di Australia
Larangan media sosial di Australia untuk anak di bawah usia 16 tahun resmi dimulai hari Kamis ini (10/12), menandai upaya pertama di dunia untuk melindungi anak-anak dari kecanduan ponsel dan bahaya daring.
Mulai sekarang, sekelompok platform media sosial akan menghadapi denda hingga A$50 juta, ssekitar Rp554 miliar, jika mereka tidak mengambil "langkah-langkah yang diperlukan" untuk mencegah anak-anak dan remaja di bawah usia 16 tahun memiliki akun media sosial.
Tapi Pemerintah Australia mengakui larangan tersebut tidak akan sempurna.
Selain itu, remaja di bawah 16 tahun masih dapat melihat konten media sosial yang tersedia untuk umum yang tidak memerlukan "login".
Dengan kata lain, pembatasan konten di media sosial tidak akan sempurna.
Namun, pemerintah Australia bersikeras larangan ini tetap patut dicoba untuk melindungi anak-anak dari "doomscrolling" yang tak ada habisnya dan bahaya lainnya seperti perundungan siber dan "grooming".
Tanggapan yang beragam dari diaspora Indonesia
Kebijakan baru ini disambut beragam oleh sejumlah orangtua diaspora Indonesia di Australia.
Dian Fikriani di Melbourne adalah ibu dari seorang anak yang berusia sembilan tahun bernama Gesit Mardika.
Berikut sejumlah tanggapan dari disapora Indonesia di Australia, setelah pemerintah Australia secara resmi melarang anak di bawah usia 16 tahun memiliki akun di sejumlah platform media sosial
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Kebakaran Hutan di Australia, Seorang Petugas Damkar TewasSenin, 08 Desember 2025 – 23:39 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: 'Search Engine' di Australia Akan Mengaburkan Gambar Porno Hasil PencarianJumat, 05 Desember 2025 – 23:48 WIB
- ABC Indonesia
Tanggapan Diaspora Indonesia Soal Skema Kewarganegaraan Global yang Diluncurkan PemerintahKamis, 04 Desember 2025 – 01:04 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Puluhan Pasangan Ikut Nikah Massal di Gaza Dua Tahun Setelah Serangan IsraelRabu, 03 Desember 2025 – 23:43 WIB
- All Sport
Medali SEA Games 2025: Thailand Memimpin, Indonesia Nomor 2Rabu, 10 Desember 2025 – 22:02 WIB
- Sepak Bola
Tak Ingin Indonesia Gugur, Timnas U-23 Vietnam Ogah Main Mata Lawan MalaysiaRabu, 10 Desember 2025 – 20:14 WIB
- Sepak Bola
Persib Bandung Lolos 16 Besar ACL 2 Setelah Duel Menegangkan Kontra Bangkok UnitedRabu, 10 Desember 2025 – 22:03 WIB
- Olahraga
Pulang ke Tahlilan Tanpa Poin, Pelatih Bangkok United Kecewa Kalah dari PersibRabu, 10 Desember 2025 – 23:30 WIB
- Bulutangkis
SEA Games 2025: Luapan Kecewa Gregoria Mariska Tunjung Seusai Gagal Sumbang PoinRabu, 10 Desember 2025 – 20:18 WIB