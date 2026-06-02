Diaspora Muda Nusantara: Penjelasan Seskab Teddy Tepat, Diplomasi Presiden Prabowo Terbukti Bawa Hasil Nyata

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Diaspora Muda Nusantara Muh. Akmal Harviansyah menyatakan sepakat dengan penjelasan yang disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya terkait berbagai hasil konkret dari kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Muh. Akmal Harviansyah, diplomasi internasional tidak dapat diukur hanya dari frekuensi perjalanan atau intensitas pertemuan, melainkan dari manfaat strategis yang berhasil diperoleh untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Kami melihat penjelasan Seskab Teddy Indra Wijaya cukup komprehensif. Dalam konteks global yang sangat dinamis saat ini, diplomasi aktif Presiden Prabowo justru menjadi instrumen penting untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah perubahan geopolitik dan ekonomi dunia,” ujar Muh. Akmal Harviansyah dalam keterangannya, Selasa (2/6).

Dia menilai berbagai capaian yang disampaikan pemerintah menunjukkan bahwa kunjungan luar negeri Presiden tidak bersifat seremonial semata.

Pemerintah telah menjelaskan adanya sejumlah hasil nyata, mulai dari penguatan hubungan strategis dengan berbagai negara, peningkatan kerja sama ekonomi, investasi, pertahanan, hingga pembukaan akses pasar dan peluang kerja sama baru bagi Indonesia.

Muh. Akmal juga menegaskan bahwa kritik dan masukan dari berbagai pihak merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun demikian, kritik harus tetap berlandaskan data dan fakta yang utuh.

"Kami menghormati pandangan Bapak Dino Patti Djalal sebagai diplomat senior. Namun kami tidak sependapat apabila kunjungan luar negeri Presiden dipersepsikan seolah hanya membebani negara atau tidak menghasilkan manfaat strategis. Fakta-fakta yang telah dipaparkan pemerintah menunjukkan sebaliknya,” tegas Akmal.

Diaspora Muda Nusantara juga mendukung penjelasan pemerintah bahwa berbagai agenda luar negeri Presiden dilakukan berdasarkan kebutuhan strategis nasional serta perkembangan global yang berlangsung sangat cepat.