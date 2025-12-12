Dibanderol Terjangkau, C+Collagen Sido Muncul Bidik Seluruh Elemen Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) kembali melakukan inovasi dengan meluncurkan produk terbarunya, Vitamin C 1000 + Collagen (C+Collagen).

Produk ini hadir menjawab kebutuhan masyarakat akan kesehatan kulit dan tubuh, tetapi dengan pendekatan harga terjangkau.

Tujuannya, agar produk berbasis kolagen tersebut dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Direktur Sido Muncul, Irwan Hidayat, menjelaskan peluncuran produk ini didasari kesadaran akan pentingnya penampilan sebagai salah satu kunci kesuksesan di masa kini.

Menurut Irwan, tren penampilan menjadi hal utama, tetapi seringkali terkendala harga produk kolagen di pasaran yang relatif mahal.

Irwan menegaskan Sido Muncul berani mengambil langkah berbeda dengan menghadirkan produk kolagen berkualitas tinggi, dengan harga merakyat.

Meskipun harganya murah, Irwan memastikan kualitas produk tetap menjadi prioritas utama perusahaan.

"Sido muncul, si kolagennya ini dijual harga yang cukup masuk akal, karena memang kolagen harganya murah," ujar Irwan Hidayat di sela syuting iklan Sido Muncul Vitamin C 1000 + Collagen, di Ciputat, Tangerang Selatan, baru-baru ini.