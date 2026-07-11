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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Dibandingkan dengan Haaland, Harry Kane: Kami Bukan Tipe Penyerang yang Sama

Sabtu, 11 Juli 2026 – 19:46 WIB
Dibandingkan dengan Haaland, Harry Kane: Kami Bukan Tipe Penyerang yang Sama - JPNN.COM
Striker Timnas Inggris, Harry Kane. Foto: X/HKane.

jpnn.com, JAKARTA - Harry Kane akhirnya angkat bicara soal duel panas melawan Erling Haaland jelang laga Inggris kontra Norwegia di perempat final Piala Dunia 2026.

Meski sama-sama bersaing di daftar top skor turnamen, sang kapten The Three Lions menegaskan fokusnya bukan mengalahkan Haaland, melainkan membawa Inggris melaju hingga menjadi juara dunia.

Timnas Inggris akan menghadapi kejutan turnamen, Norwegia, pada babak perempat final Piala Dunia 2026 di Miami Stadium, Florida, Minggu (12/7) pukul 04.00 WIB.

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Laga tak hanya mempertemukan dua tim yang sedang tampil impresif, tetapi juga menyajikan duel dua predator kotak penalti paling mematikan saat ini, Harry Kane dan Erling Haaland.

Haaland sementara memimpin daftar pencetak gol terbanyak dengan tujuh gol, unggul satu gol atas Kane yang telah mengoleksi enam gol.

Namun, Kane menolak larut dalam perdebatan siapa striker terbaik di antara dirinya dan bomber Norwegia tersebut.

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"Mustahil bagi saya untuk menjawabnya. Kami adalah tipe pemain yang sangat berbeda. Memang sama-sama penyerang, tetapi cara bermain kami tidak sama," ujar Kane, dikutip dari Reuters.

Striker Bayern Munchen itu menjelaskan dirinya lebih senang terlibat dalam permainan ketimbang hanya menunggu peluang di depan gawang.

Duel antara Inggris vs Norwegia mempertemukan dua striker tajam, Harry Kane dan Erling Haaland. Harry mengaju enggan dibandingkan karena keduanya berbeda.

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TAGS   Harry Kane  Erling Haaland  Norwegia vs Inggris  Piala Dunia 2026 
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