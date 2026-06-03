Dibantu Frontman Hyukoh, Krystal Persembahkan PWLT

Rabu, 03 Juni 2026 – 13:13 WIB

jpnn.com, KOREA SELATAN - Ikon pop sekaligus mantan anggota grup musik f(x), Krystal, merilis single baru yang berjudul PWLT.

Lagu bernuansa R&B soulful tersebut menjadi menjadi kelanjutan dari proyek musik solo Krystal.

PWLT memadukan nuansa musik pop khas Korea dengan nuansa soul dekade 1980-an dan 1990-an, ditambah pengaruh musik R&B alternatif yang modern.

Hasilnya yakni lagu yang mengingatkan pendengar akan musisi seperti Sade dan Janet Jackson.

Lagu PWLT menjadi single kedua dari album solo Krystal yang akan segera dirilis. Sebelumnya Krystal merilis single Solitary pada November 2025 lalu.

Kental dengan groove R&B yang mellow, judul PWLT diambil dari hook lagu ini yaitu People Want to Live Together yang membahas tentang koneksi, tujuan, dan hubungan antar manusia.

Krystal dibantu oleh sederet musisi Asia ternama dalam proses pembuatan lagu tersebut. Permainan gitar menampilkan Kuo-Hung Tseng (Kuo) dari band Taiwan ternama Sunset Rollercoaster.

Sementara itu, synthesizer dalam PWLT diisi oleh frontman dari band indie Korea ternama, Hyukoh, yaitu Oh Hyuk.