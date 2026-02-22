Close Banner Apps JPNN.com
Dibantu Kanaya Aisyah dan Shinta Priwit, Queen Lala Persembahkan Lagu Puasa Ramadhan

Minggu, 22 Februari 2026 – 13:43 WIB
Queen Lala bersama Kanaya Aisyah dan Shinta Priwit. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi cilik, Queen Lala (LALA), mempersembahkan lagu terbaru yang berjudul Puasa Ramadhan.

Lagu yang membawa semangat Ramadan itu merupakan hasil kolaborasi dirinya dengan artis remaja Kanaya Aisyah, serta sentuhan magis dari Shinta Priwit selaku produser dan pencipta lagu.

Puasa Ramadhan siap menemani momen ibadah umat Muslim di seluruh Indonesia dengan keceriaan dan pesan yang mendalam.

Queen Lala menyebut Puasa Ramadhan mengajak para pendengar untuk merasakan kebahagiaan menjalankan ibadah puasa dengan niat yang tulus karena Allah SWT, menghidupkan suasana dari sahur hingga waktu berbuka di kala maghrib.

Tidak hanya itu, lagu tersebut juga menyampaikan pesan penting tentang menjaga diri dari segala hal yang kurang baik, sehingga ibadah puasa dapat dijalankan dengan khusyuk dan penuh berkah.

Pemilihan konsep lagu anak bukan tanpa alasan. Bulan Ramadan merupakan momen yang sangat berharga untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan sejak usia dini.

Melalui irama yang menyenangkan dan lirik yang mudah dipahami, Puasa Ramadhan diharapkan menjadi sarana edukasi yang menyenangkan bagi anak-anak dalam memahami makna puasa, sekaligus merasakan kebahagiaan dalam menjalankannya.

Dalam acara Pusat Ramadhankustik di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Shinta Priwit mengungkapkan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud dukungannya terhadap gerakan menyebarkan pesan kebaikan melalui musik, khususnya pada Ramadan.

