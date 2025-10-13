Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Dibantu Lamaran, LN Malah Mencuri Motor Temannya, Sontoloyo

Senin, 13 Oktober 2025 – 20:03 WIB
Dibantu Lamaran, LN Malah Mencuri Motor Temannya, Sontoloyo - JPNN.COM
Pelaku pencurian berinisial LN (26) saat diamankan di Mapolres Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), karena diduga melakukan pencurian sepeda motor dengan modus mengaku sebagai anggota kepolisian. (ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi)

jpnn.com, LABUAN BAJO - Mengaku sebagai polisi, LN (26) melakukan aksi kriminalitas.

LN mencuri motor di Manggarai Timur (Matim), Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Pelaku mencuri motor milik teman sendiri yang juga menjadi korban dari aksi penipuan sebagai polisi," kata Kepala Satreskrim Polres Manggarai Timur Iptu Ahmad Zacky Shodri dihubungi di Labuan Bajo, Senin.

Pelaku diamankan di salah satu hotel yang berada di Kota Ruteng, Ibu Kota Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

"Beberapa barang bukti yang turut diamankan, yakni satu unit sepeda motor dan satu unit handphone," ujarnya.

Pelaku melancarkan aksinya di rumah korban berinisial BM di Kabupaten Manggarai Timur pada awal Oktober 2025.

Pencurian itu dilakukan setelah korban BM membantu pelaku menjadi juru bicara dalam acara lamaran pelaku.

"Pelaku punya firasat sedang dikejar polisi sehingga melarikan diri dengan mencuri motor korban," ungkapnya.

Sudah dibantu dalam acara lamaran, pria sontoloyo ini malah mencuri motor temannya sendiri.

