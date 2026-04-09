JPNN.com - Entertainment - Musik

Dibantu Peraih Grammy, Good Kid Persembahkan Album Debut

Kamis, 09 April 2026 – 15:15 WIB
Good Kid, band asal Toronto. Foto: Dok. Good Kid/Steph Montani

jpnn.com, TORONTO - Band asal Toronto, Good Kid, akhirnya merilis album debut yang bertajuk ‘Can We Hang Out Sometime?’.

Album tersebut diproduksi Good Kid bersama peraih Grammy Award, John Congleton (St. Vincent, Wallows, Lana Del Rey).

Can We Hang Out Sometime? sekaligus menandai eksplorasi baru dalam warna musik Good Kid, tanpa meninggalkan hook energik dan riff khas yang selama ini menjadi identitas.

Tema koneksi menjadi benang merah dalam 10 lagu yang bersemayam di Can We Hang Out Sometime?.

Album bercerita dari pentingnya sebuah hubungan, dan segala kerentanannya, hingga pencarian diri sendiri di tengah rasa ketidakpastian.

Dari nuansa bittersweet pada single sebelumnya, Wall hingga kehangatan lembut Coffee, album itu hadir sebagai bentuk refleksi sekaligus penghormatan terhadap relasi dengan teman, pasangan, dunia di sekitar, hingga diri sendiri.

Dalam proses kreatif, Good Kid juga mendorong diri untuk tampil lebih terbuka secara emosional.

"Album ini adalah karya kami yang paling jujur dan tanpa adanya filter. Ada banyak elemen di dalamnya yang sulit untuk direplikasi, baik dari segi sound maupun proses. Mulai dari solo gitar yang nyaris mustahil dimainkan ulang, hingga pertama kalinya Nick benar-benar berteriak dalam vokalnya," ungkap Good Kid.

Good Kid  Band Good Kid  Lagu Good Kid  Grammy 

