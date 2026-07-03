Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Dibantu Satrio Alexa, Agushafi Persembahkan Tunggu Apa Lagi

Jumat, 03 Juli 2026 – 09:39 WIB
Dibantu Satrio Alexa, Agushafi Persembahkan Tunggu Apa Lagi - JPNN.COM
Penyanyi Agushafi. Foto: Dok. Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Agushafi merilis sebuah lagu terbaru yang bertitel Tunggu Apa Lagi pada 2 Juli 2026.

Di tengah industri musik yang semakin dipenuhi strategi viral dan kecepatan algoritma, dia memilih jalan yang berbeda, membiarkan karya berbicara lebih dahulu.

Agushafi dalam proses produksi lagu Tunggu Apa Lagi dibantu oleh Nur Satriatama alias Satrio Alexa sebagai pencipta lagu sekaligus produser musik.

Baca Juga:

Kehadiran Satrio bukan sekadar kolaborasi. Dia dikenal sebagai musisi, produser, dan sosok kreatif yang selama bertahun-tahun lebih banyak membangun karya dari balik layar dibanding mencari sorotan.

Pilihan Agushafi untuk mempercayakan proses kreatif sepenuhnya kepada Satrio menjadi sinyal bahwa Tunggu Apa Lagi memang dipersiapkan dengan pendekatan musikal yang berbeda.

Alih-alih mengikuti formula lagu yang sedang mendominasi pasar, keduanya memilih membangun sebuah pop ballad yang grande dengan mengutamakan emosi, dinamika, dan ruang bagi pendengar untuk benar-benar merasakan cerita di dalamnya.

Baca Juga:

Tunggu Apa Lagi berbicara tentang kehilangan. Namun, lagu itu tidak mengajak pendengar larut dalam kesedihan.

Sebaliknya, Tunggu Apa Lagi menawarkan perspektif yang lebih dewasa: menerima, berdamai, lalu melangkah kembali.

Penyanyi Agushafi merilis sebuah lagu terbaru yang bertitel Tunggu Apa Lagi pada 2 Juli 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Agushafi  Satrio Alexa  Lagu Agushafi  Alexa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp