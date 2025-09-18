Dibantu Travis Barker, Yellowcard Luncurkan Bedroom Posters

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Band alt-rock asal Florida, Yellowcard, merilis single terbaru yang berjudul Bedroom Posters.

Lagu tersebut bakal jadi bagian dari album terbaru, Better Days yang rencana dirilis pada 10 Oktober 2025 melalui Better Noise Music.

Dalam penggarapan album itu, Yellowcard dibantu oleh produser sekaligus produser eksekutif, Travis Barker, yang turut mengisi drum setiap lagu.

Single utama sekaligus judul album, Better Days telah berhasil menempati posisi 4 tangga lagu Alt Rock. Bersama dengan Honestly I dan Take What You Want, ketiganya telah mengumpulkan lebih dari 6,4 juta streaming global sejak dirilis.

Vokalis Yellowcard, Ryan Key kemudian membeberkan tentang lagu Bedroom Posters.

"Pernahkah kamu kembali ke kampung halaman dan merasa dihantam kenangan yang membawa kembali alasan kenapa kamu pergi? Atau merasa bahwa memilih untuk menetap sama saja dengan menyerah pada mimpi? Kalau iya, lagu ini untukmu," ungkap Ryan Key.

Sementara itu, proses pembuatan album Better Days menjadi titik balik kreatif untuk Yellowcard.

Gitaris Ryan Mendez mengajak sahabat lamanya, Nick Long, dalam sesi penulisan lagu yang akhirnya mempertemukan dengan Travis Barker.