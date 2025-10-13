Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Dibantu Warga, Polisi Tangkap Residivis Pelaku Kriminal di Bone Bolango

Senin, 13 Oktober 2025 – 04:00 WIB
Dibantu Warga, Polisi Tangkap Residivis Pelaku Kriminal di Bone Bolango - JPNN.COM
Pria berinisial K duduk di kursi roda adalah seorang terduga residivis tindak kriminal diamankan di SPKT Polres Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, Minggu (12/10/2025). ANTARA/Zulkifli Polimengo

jpnn.com, GORONTALO - Polisi bersama warga Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, menangkap seorang residivis pelaku kriminal yang meresahkan akhirnya berhasil ditangkap.

"Pelaku K berhasil ditangkap di sekitaran Sungai Bone. Dia sempat melarikan diri ke sungai sebelum akhirnya diamankan," kata Kapolres Bone Bolango AKBP Supriantoro, Minggu (12/10).

K yang melihat kedatangan polisi dan warga berupaya melarikan diri ke semak-semak hingga berujung melompat ke sungai, sehingga aksi kejar-kejaran terjadi.

Baca Juga:

Setelah merasa diri sudah terkepung, K akhirnya pasrah dan langsung diamankan, sehingga untuk mencegah dirinya melarikan diri, kaki dan tangannya diikat kemudian langsung diamankan ke mapolres setempat.

Sosok K merupakan pria yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kepolisian atas berbagai kasus kriminal yang dia lakukan, mulai dari pencurian dengan pemberatan, perusakan, hingga pengancaman menggunakan senjata tajam yang sangat meresahkan masyarakat.

Saat dilaporkan pada bulan Juli 2025, ia sempat melarikan diri dan dianggap cukup lihai dalam bersembunyi dari kejaran polisi, sehingga personel kepolisian bersama masyarakat sempat kewalahan untuk menangkapnya.

Baca Juga:

Pada masa pencarian, sosok K sempat terlihat oleh warga karena mencuri makanan di rumah orang, saat penghuninya sedang terlelap tidur pada malam hari.

Beberapa kali masyarakat dan polisi berupaya menangkap, namun K selalu berhasil melarikan diri dan bersembunyi di semak-semak.

Sempat terjadi kejar-kejaran, polisi bersama warga akhirnya berhasil menangkap residivis pelaku kriminal di Bone Bolango.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bone bolango  Kriminal  Residivis  Pelaku kriminal 
BERITA BONE BOLANGO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp