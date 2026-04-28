Dibayangi Borneo FC, Persib Belum Aman di Singgasana Super League 2026

Selasa, 28 April 2026 – 15:44 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung masih belum bisa bernapas lega sekalipun mereka kini ada di puncak klasemen BRI Super League 2025/2026..

Kans menjadi juara Super League 2025/26 pun terancam, sebab poin yang dikumpulkan Persib sama dengan Borneo FC.

Maung Bandung dan Pesut Etam sama-sama mengumpulkan 66 poin dari 29 laga yang dijalani.

Laga Persib melawan Bhayangkara, Kamis (30/4/2026) nanti pun jadi poin penting yang harus dimenangkan.

Meski punya nilai yang sama dengan Borneo FC, striker Persib, Sergio Castel, tidak risau.

Castel mengatakan untuk saat ini mereka tetap yang pertama di klasemen.

"Kami masih ada di urutan pertama, jadi tidak ada yang berubah bagi kami," kata Castel di Bandung, Selasa (28/4).

Penggawa asal Spanyol itu mengakui kegagalan mereka menaklukkan Arema FC adalah kesempatan yang terbuang.