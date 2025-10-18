Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Dibintangi 4 Pasutri Artis, Film Drama Mengejar Restu Segera Tayang di Bioskop

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 03:49 WIB
Dibintangi 4 Pasutri Artis, Film Drama Mengejar Restu Segera Tayang di Bioskop - JPNN.COM
Para pemain dan kru film Mengejar Restu. Foto dok Bahagia Pictures

jpnn.com, JAKARTA - Film drama keluarga Mengejar Restu siap hadir di layar lebar pada 11 Desember 2025.

Sebagai bagian dari fase promosi, teaser trailer dan poster resmi Mengejar Restu akan segera dirilis melalui kanal media sosial resmi Bahagia Pictures.

Film ini mengangkat kisah yang menyentuh tentang cinta, tanggung jawab keluarga, dan kekuatan perempuan.

Baca Juga:

Dalam Mengejar Restu, Dhini Aminarti memerankan sosok Dania, seorang istri sekaligus ibu yang dihadapkan pada pilihan hidup paling sulit, antara menjaga amanah dan wasiat keluarga besar suaminya atau melindungi kebahagiaan rumah tangganya sendiri.

Berlatar kisah keluarga dengan nilai tradisi yang kuat, film ini memperlihatkan bagaimana kekuatan seorang perempuan menjadi penopang utama ketika harapan keluarga dan realita hidup berjalan berdampingan.

Selain Dhini, film ini juga menampilkan dua sosok perempuan lainnya, yakni Citra Kirana sebagai Bella, dan Anantya Kirana sebagai Arumi.

Baca Juga:

Ketiganya menghadirkan dinamika emosional lintas generasi yang menggambarkan bagaimana cinta, restu, dan ketulusan bisa hadir dalam berbagai bentuk.

Yang membuat Mengejar Restu semakin menarik, film ini turut dibintangi oleh empat pasangan suami-istri di kehidupan nyata, yaitu Dhini Aminarti & Dimas Seto, Citra Kirana & Rezky Aditya, Fenita Arie & Arie Untung, serta pasangan senior Baby Zelvia & Hengky Tornando.

Film Mengejar Restu ini mengangkat kisah yang menyentuh tentang cinta, tanggung jawab keluarga, dan kekuatan perempuan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Film Mengejar Restu  Dhini Aminarti  Dimas Seto  Citra Kirana  Rezky Aditya  Fenita Arie  Arie Untung 
BERITA FILM MENGEJAR RESTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp