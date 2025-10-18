Dibintangi 4 Pasutri Artis, Film Drama Mengejar Restu Segera Tayang di Bioskop

jpnn.com, JAKARTA - Film drama keluarga Mengejar Restu siap hadir di layar lebar pada 11 Desember 2025.

Sebagai bagian dari fase promosi, teaser trailer dan poster resmi Mengejar Restu akan segera dirilis melalui kanal media sosial resmi Bahagia Pictures.

Film ini mengangkat kisah yang menyentuh tentang cinta, tanggung jawab keluarga, dan kekuatan perempuan.

Dalam Mengejar Restu, Dhini Aminarti memerankan sosok Dania, seorang istri sekaligus ibu yang dihadapkan pada pilihan hidup paling sulit, antara menjaga amanah dan wasiat keluarga besar suaminya atau melindungi kebahagiaan rumah tangganya sendiri.

Berlatar kisah keluarga dengan nilai tradisi yang kuat, film ini memperlihatkan bagaimana kekuatan seorang perempuan menjadi penopang utama ketika harapan keluarga dan realita hidup berjalan berdampingan.

Selain Dhini, film ini juga menampilkan dua sosok perempuan lainnya, yakni Citra Kirana sebagai Bella, dan Anantya Kirana sebagai Arumi.

Ketiganya menghadirkan dinamika emosional lintas generasi yang menggambarkan bagaimana cinta, restu, dan ketulusan bisa hadir dalam berbagai bentuk.

Yang membuat Mengejar Restu semakin menarik, film ini turut dibintangi oleh empat pasangan suami-istri di kehidupan nyata, yaitu Dhini Aminarti & Dimas Seto, Citra Kirana & Rezky Aditya, Fenita Arie & Arie Untung, serta pasangan senior Baby Zelvia & Hengky Tornando.