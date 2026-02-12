Dibintangi Anastasia Herzigova, Film Setan Alas! Segera Tayang, Ini Sinopsisnya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Anastasia Herzigova, Haydar Salishz, hingga Winner Wijaya membintangi film horor berjudul Setan Alas!.

Film garapan Yusron Fuadi itu menawarkan pengalaman sinematik yang berbeda melalui pendekatan horor-satire dan meta-horor, sebuah gaya bercerita yang jarang dieksplorasi dalam perfilman horor arus utama.

"Setan Alas! tidak hanya sebuah cerita film yang menakut-nakuti penonton, tetapi juga mengajak mereka tertawa, berpikir, dan melihat horor dari sudut pandang yang berbeda," ujar Yusron kepada media, Selasa (10/2).

Film Setan Alas! mengisahkan lima mahasiswa dengan latar belakang yang saling bertolak belakang yang menghabiskan akhir pekan di sebuah vila tua di tengah hutan.

Situasi berubah mencekam ketika salah satu dari mereka tewas secara misterius.

Ketegangan berkembang melalui rasa takut, prasangka, serta cara manusia membangun teror itu sendiri.

Diproduksi pada tahun 2022 dan rampung pada 2023, Setan Alas! (The Draft!) dinilai oleh banyak kritikus internasional sebagai film yang membawa warna segar dalam genre horor.

Alih-alih memunculkan jumpscare, film tersebut mengajak penonton untuk secara sadar mempertanyakan cara mereka memandang horor dan rasa takut itu sendiri.