Dibintangi Anya Geraldine, Mendadak Dangdut Kembali Bisa Dinikmati

jpnn.com, JAKARTA - Setelah tayang di layar lebar, film Mendadak Dangdut akhirnya kini bisa ditonton secara eksklusif hanya di Vidio.

Film yang dibintangi Anya Geraldine, Keanu, Aisha Nurra Datau, Fajar Nugra dan Wika Salim itu sebelumnya mendapat sambutan hangat saat tayang di bioskop pada pertengahan 2025 dan hadir kembali untuk menjangkau lebih banyak penonton yang bisa dinikmati kapan saja dan di mana saja.

Sebagai adaptasi modern dari film ikonik 2006, Mendadak Dangdut hadir dengan pendekatan cerita yang lebih segar, visual sinematik berkualitas tinggi, dan musik yang memadukan unsur dangdut klasik dengan nuansa kekinian.

Anya Geraldine tampil mengejutkan sebagai Yani, vokalis band rock yang secara tidak terduga harus masuk ke dunia dangdut dan menemukan kembali makna hidupnya di tengah realitas yang tidak mudah.

Film Mendadak Dangdut tidak hanya menawarkan cerita yang kuat dan emosional, tetapi juga menyimpan banyak cerita menarik di balik proses produksinya.

Demi menghadirkan karakter Yani dengan nuansa yang autentik dan penuh percaya diri, Anya Geraldine menjalani persiapan intensif selama hampir tiga bulan.

Dia secara serius mendalami pelatihan vokal dangdut dan koreografi, berlatih di bawah bimbingan pelatih profesional guna menguasai teknik serta gaya khas musik dangdut.

Proses itu bukan hanya sekadar latihan, tetapi sebuah transformasi mendalam yang menjadikan Anya benar-benar hidup sebagai penyanyi dangdut dadakan di layar lebar.