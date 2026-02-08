Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Dibintangi Arbani Yasiz, Keluarga Yang Tak Dirindukan Segera Tayang di MDTV dan Netflix

Minggu, 08 Februari 2026 – 20:11 WIB
Dibintangi Arbani Yasiz, Keluarga Yang Tak Dirindukan Segera Tayang di MDTV dan Netflix - JPNN.COM
Konferensi pers serial drama terbaru persembahan MD Entertainment berjudul Keluarga Yang Tak Dirindukan di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (6/2). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MDTV mengumumkan kelanjutan kolaborasi strategisnya dengan Netflix melalui peluncuran serial drama terbaru persembahan MD Entertainment berjudul Keluarga Yang Tak Dirindukan.

Setelah Ipar Adalah Maut The Series dan Pernikahan Dini Gen Z, Keluarga Yang Tak Dirindukan merupakan serial ketiga produksi MD Entertainment yang tayang secara simultan di stasiun televisi nasional MDTV dan platform streaming global Netflix.

Salah satu pemain Keluarga Yang Tak Dirindukan, Arbani Yasiz menyambut antusiasi perihal tersebut.

Baca Juga:

Dia berharap karya terbaru yang dibintanginya itu bisa disukai para penonton.

"Jujur, ini pertama kali sih, karena buat, buat pribadi ya ini pertama kali karena biasanya kan ya sinetron ya ditayangin cuma di MDTV doang, tapi kalau ini kan ditayangin di Netflix," ujar Arbani Yasiz di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (6/2).

"Ya harapannya semoga hasilnya bagus dan bisa disukai sama semua orang, semua yang menonton MDTV atau menonton Netflix gitu," tambahnya.

Baca Juga:

Menurut Arbani Yasiz, sinetron tersebut memiliki sesuatu yang dapat dijadikan pembelajaran, di antaranya adalah cara mendidik anak maupun merawat orang tua dengan baik.

"(Apa yang bisa diambil dari serial ini?) Banyak banget sih, banyak banget. Terlebih kayak cara mendidik atau sampai sekarang pun bagaimana cara kita merawat orang tua dengan baik, begitu kan," kata Arbani Yasiz.

Serial drama terbaru persembahan MD Entertainment berjudul Keluarga Yang Tak Dirindukan segera tayang di MDTC dan Netflix

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Keluarga Yang Tak Dirindukan  Arbani Yasiz  MDTV  Netflix  serial drama  MD Entertainment  Kiki Narendra 
BERITA KELUARGA YANG TAK DIRINDUKAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp