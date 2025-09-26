Dibuka Gubernur Luthfi, PPI Jateng 2025 Pamerkan Ribuan Hasil Riset & Karya Inovasi

jpnn.com - BLORA – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi membuka secara resmi Pameran Produk Inovasi (PPI) Jawa Tengah 2025, di Lapangan Kridosono, Kabupaten Blora, Jumat (26/9).

PPI Jateng 2025 yang berlangsung hingga 28 September2025 ini menghadirkan ribuan hasil riset dan karya inovasi dari kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Pameran yang mengusung tema “Sesarengan Blora Berinovasi, Bangkitkan Asa Untuk Membangun Jawa Tengah” ini menampilkan berbagai kegiatan, mulai dari pameran inovasi dan teknologi, penyerahan penghargaan Krenova, kompetisi Inovasi Daerah Jawa Tengah (Idea Jateng), Festival Blora Inovasi, hingga Blora Awards.

Ada pula seminar nasional, klaster inovasi UMKM, senam massal OPD Blora, Car Free Day spektakuler, serta QRIS Fest Rp 1 bersama Bank Jateng dan Bank Indonesia.

Tak hanya itu, Pemprov Jateng juga menampilkan sejumlah program inovatif yang telah berjalan, antara lain Kecamatan Berdaya, Kartu Zilenial Jateng, serta inovasi desa berbasis teknologi, seperti Fast Pyrolisis Gen 5 di Wonosobo yang mengubah sampah plastik menjadi energi terbarukan.

Ahmad Luthfi menyatakan kegiatan ini memicu munculnya produk-produk inovatif mulai dari makanan, teknologi, hasil perkebunan, dan lainnya, yang dihasilkan masyarakat.

“Harapannya akan menjadi terobosan dalam menciptakan ekonomi baru, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing daerah,” kata Gubernur Luthfi.