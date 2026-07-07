Dibuka Stagnan, Kurs Rupiah Siang Ini Sulit Bangkit

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah pada Selasa pagi bergerak datar 0 poin atau 0,00 persen.

Kurs rupiah dibuka Rp 17.995 per USD, sama seperti penutupan sebelumnya di level Rp 17.995 per USD.

Pada pukul 12.24 WIB rupiah berada di posisi Rp 17.980 per USD atau menguat 15 poin dibandingkan pembukaan.

Analis Bank Woori Saudara Rully Nova memperkirakan rupiah melemah seiring pelaku pasar menunggu rilis notulen meeting Federal Reserve (The Fed).

“Rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan masih dalam tekanan yang diperkirakan melemah pada kisaran di Rp 17.950 per USD-Rp 18.020 per USD dipengaruhi faktor global,” ujar Rully di Jakarta, Selasa.

Dia menyebut walaupun index dollar melemah, tetapi pelaku pasar masih hati-hati dalam mengantisipasi rilis notulen meeting The Fed pada Kamis, 9 Juli, waktu AS.

Pada rapat The Fed sebelumnya, lanjut Rully, bank sentral AS masih fokus pada target inflasi 2 persen.

Namun, data tenaga kerja nonfarm payrolls (NFP) yang buruk berpotensi mengalihkan fokus The Fed di bawa Gubernur Bank Sentral AS Kevin Warsh, sehingga diperkirakan akan lebih fleksibel terhadap forward guideline yang memberikan sinyal lebih pasti terhadap arah suku bunga.