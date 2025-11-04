Dicari Pengemudi Ojol yang Sebabkan Penumpang Tewas Seusai Kecelakaan

Selasa, 04 November 2025 – 10:52 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Polisi memburu pengemudi ojek online (ojol) yang meninggalkan penumpangnya seusai kecelakaan lalu lintas di depan Gedung DPR/MPR RI, pada Senin (20/10).

Kecelakaan itu menyebabkan korban meninggal dunia.

"Ini DPO (daftar pencarian orang) Polri, pengemudi ojol yang meninggalkan korban atau penumpangnya laka lantas (kecelakaan lalu lintas) depan gedung DPR RI," kata Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani dalam keterangannya, Selasa (4/11).

Ruslani menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada Senin (20/10) sekitar pukul 05.00 WIB di depan Gedung DPR/MPR RI.

Berdasarkan kamera pengawas (CCTV), kendaraan sepeda motor yang dikemudikan ojol tersebut menabrak sebuah truk.

Namun, setelah kecelakaan, pengemudi ojol ini kabur membiarkan penumpangnya ini tergeletak begitu saja di jalan raya.

"Korban kecelakaan sempat dirawat di RS Pelni selama satu minggu. Namun, korban akhirnya meninggal dunia," katanya.

Menurut dia, terduga pelaku bernama Bambang Sugiono beralamat di Jalan H. Gari RT/RW 2/3, Pesanggrahan, Bintaro, Jakarta Selatan.