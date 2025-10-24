Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dicecar 44 Pertanyaan Selama 5 Jam Terkait Kasus Pencemaran Nama Baik RK, Lisa Mariana Bersyukur

Jumat, 24 Oktober 2025 – 21:22 WIB
Dicecar 44 Pertanyaan Selama 5 Jam Terkait Kasus Pencemaran Nama Baik RK, Lisa Mariana Bersyukur - JPNN.COM
Selebgram Lisa Mariana. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana telah menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri pada Jumat (24/10/2025).

Lisa Mariana diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Pada pemeriksaan tersebut Lisa Mariana memenuhi panggilan didampingi tim kuas hukumnya. Kuasa hukum Lisa Mariana, Jhonboy Nababan mengatakan selama pemeriksaan penyidik memberikan 44 pertanyaan.

Baca Juga:

“Terima kasih kepada siber Bareskrim tadi sudah menyambut kami dengan baik dan memberi keterangan dengan baik untuk klien kami sehingga merasa nyaman untuk menjelaskan 44 pertanyaan tadi,” kata Jhonboy Nababan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat.

Sementara itu, kuasa hukum Lisa Mariana lainnya, Bertua Hutapea, mengatakan kliennya tidak ditahan. “Tidak ada wajib lapor dan tidak ada penahanan,” ujarnya.

Bertua juga mengungkapkan bahwa Lisa belum menerima hasil tes DNA dan jawaban hak atas second opinion atau tes DNA ulang di Singapura sehingga turut ditanyakan oleh pihaknya dalam pemeriksaan hari ini.

Baca Juga:

“Kami percaya pengadilan akan menegakkan hukum yang sebenar-benarnya tentang ini,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Lisa mengucapkan syukur karena bisa beraktivitas seperti biasa.

Selebgram Lisa Mariana telah menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri pada Jumat (24/10/2025).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Selebgram Lisa Mariana  Lisa Mariana  kasus dugaan pencemaran nama baik  Pencemaran Nama Baik 
BERITA SELEBGRAM LISA MARIANA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp