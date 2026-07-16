Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Politik - Legislatif

Dicecar DPR Soal Pemindahan SAL di Himbara, Purbaya Tegaskan Hal Ini

Kamis, 16 Juli 2026 – 19:24 WIB
Dicecar DPR Soal Pemindahan SAL di Himbara, Purbaya Tegaskan Hal Ini - JPNN.COM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kanan) saat rapat kerja dengan Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dicecar soal penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) saat Rapat Kerja Bersama Komisi XI DPR RI.

Dalam rapat tersebut, perwakilan Komisi XI DPR RI meminta kejelasan langsung dari Menkeu mengenai besaran SAL yang sudah masuk dari tahun sebelumnya.

Selain itu, anggota legislatif juga mempertanyakan alokasi penggunaan SAL untuk tahun anggaran berjalan.

Baca Juga:

Komisi XI DPR RI lantas mendalami prosedur pemindahan dana tersebut serta mempertanyakan kewenangan mutlak pemerintah di hadapan lembaga legislatif.

Menyusul pertanyaan tersebut, Purbaya menyatakan perpindahan dana SAL tidak membutuhkan persetujuan DPR karena murni bagian dari pengelolaan kas negara.

"Enggak, Pak, karena itu hanya manajemen cash saja, Pak. Enggak ada yang dipakai sama sekali," kata Purbaya, dikutip pada Kamis (16/7).

Baca Juga:

Mendengar argumen tersebut, pihak parlemen langsung mengingatkan Menkeu mengenai ketentuan hukum yang berlaku di dalam Undang-Undang APBN terbaru.

Perwakilan Komisi XI tersebut menegaskan aturan yang harus dipatuhi oleh pemerintah ketika ingin menggunakan SAL.

Menkeu Purbaya dicecar soal penempatan SAL di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) saat Rapat Kerja Bersama Komisi XI DPR RI.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Himbara  SAL  Menkeu  Purbaya Yudhi Sadewa 
BERITA HIMBARA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp