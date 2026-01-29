Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Dicopot Mendadak, Chiki Fawzi Batal Jadi Petugas Haji 2026

Kamis, 29 Januari 2026 – 04:13 WIB
Chiki Fawzi. Foto: Instagram/chikifawzi

jpnn.com, JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan tengah menyelimuti Chiki Fawzi. Dia batal menjalankan tugas sebagai petugas haji 2026.

Padahal, kesempatan tersebut telah lama menjadi impian besa figur publik yang dikenal aktif di kegiatan sosial itu.

Lewat unggahan di media sosial, Chiki membagikan kisah di balik pencopotan mendadak tersebut.

Chiki Fawzi mengaku menerima pemberitahuan hanya beberapa saat sebelum jadwal keberangkatan, tanpa penjelasan detail mengenai penyebabnya.

Informasi itu diterima Chiki pada malam hari menjelang keberangkatan. Arahan tersebut datang dari pihak atasan secara tiba-tiba, membuatnya tak memiliki banyak waktu untuk mencerna situasi yang terjadi.

“Semalam aku dicopot dari petugas haji. Tiba-tiba dapat arahan dari atasan. Ya sudah, aku terima saja,” ujar Chiki dalam video yang diunggah di Instagram @chikifawzi, Rabu (28/1).

Meski berusaha tegar, Chiki tak menampik perasaan sedih yang ia rasakan. Menjadi petugas haji merupakan cita-cita yang telah dipupuknya selama bertahun-tahun.

Dia, bahkan mempersiapkan diri secara serius demi menjalankan amanah tersebut.

Chiki Fawzi batal menjadi petugas haji 2026 usai dicopot mendadak jelang keberangkatan.

TAGS   Chiki Fawzi  Petugas Haji 2026  Petugas haji  haji 
