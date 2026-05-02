Didampingi Buruh, Riyan Hidayat Resmi Ambil Formulir Calon Ketua Umum BM PAN

jpnn.com, JAKARTA - Riyan Hidayat resmi mengambil formulir pendaftaran Calon Ketua Umum Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM PAN), Jumat (1/5).

Riyan didampingi puluhan buruh dan kader muda, aktivis, mantan Ketua BEM, serta Kader-kader Cipayung Plus saat tiba di Sekretariat Panitia Kongres BM PAN ke-VII di Kemang, Jakarta Selatan.

Riyan menyampaikan langkah tersebut bukan sekadar ambisi pribadi, melainkan panggilan untuk membesarkan organisasi BM PAN.

“Saya hadir bersama buruh karena mereka adalah saudara seperjuangan. Momentum peringatan hari Buruh saya gunakan untuk mengambil formulir calon ketua umum BM PAN,” ujar Riyan.

Riyan mengaku persaingan dalam kongres nanti adalah hal yang lumrah.

Dia bersama kader lainnya sudah melewati dinamika yang sama, kompetisi justru mematangkan organisasi.

Baca Juga: BM PAN Hadir di Tengah Anak Muda

“Saya kenal semua DPW BM PAN se-Indonesia. Nanti inshaallah akan banyak DPW yang akan membersamai pengembalian formulir," ujar eks presiden mahasiswa UIN Jakarta itu.

Ketua BM PAN DKI Jakarta, Ismu Zakky mengungkapkan siap membersamai perjuangan Riyan.