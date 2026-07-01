Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Istana

Didampingi Gibran, Prabowo Hadiri Peringatan HUT ke-80 Bhayangkara

Rabu, 01 Juli 2026 – 08:28 WIB
Didampingi Gibran, Prabowo Hadiri Peringatan HUT ke-80 Bhayangkara - JPNN.COM
Peringatan HUT ke-80 Bhayangkara yang diselenggarakan di Korbrimob Cikeas, pada Rabu (1/7). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, CIKEAS - Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-80 Bhayangkara yang diselenggarakan di Korbrimob Cikeas, pada Rabu (1/7).

Dia tiba di lokasi upacara peringatan HUT Bhayangkara sekitar pukul 07.56 WIB.

Adapun Prabowo terlihat mengenakan jas abu-abu tua, kemeja putih, dasi biru tua, peci, serta kacamata hitam.

Baca Juga:

Eks Menteri Pertahanan itu turut didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kedatangan Prabowo dan Gibran langsung disambut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Selain itu, tampak pula sejumlah jajaran menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

Baca Juga:

Kemudian, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, hingga Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Tidak hanya itu, sejumlah tokoh nasional seperti Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, istri Presiden ke-4 Sinta Nuriyah, Ketua DPR RI Puan Maharani juga hadir di lokasi.

Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-80 Bhayangkara yang diselenggarakan di Korbrimob Cikeas. Dia didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Prabowo  Prabowo Subianto  Gibran  HUT Bhayangkara 
BERITA PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp