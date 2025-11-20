Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Didampingi PNM, Rantiyem Mantap Kembangkan Usaha Batik

Kamis, 20 November 2025 – 16:50 WIB
Rantiyem, nasabah Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merasa beruntung memperoleh pembiayaan sekaligus pendampingan usaha. Foto dok PNM

Modal pertama tersebut dia manfaatkan untuk memperkuat dagangan pasar, menambah stok, dan memperluas pelanggan.

Setelah melalui pasang surut berjualan di pasar, Rantiyem tergerak untuk kembali ke kemampuan yang pernah dimilikinya sejak kecil yaitu membatik.

Dia terpikir bahwa keterampilan yang diwariskan orang tua tidak boleh hilang begitu saja.

Dengan pendamping PNM Mekaar serta pelatihan yang dia dapatkan, Rantiyem mulai merintis usaha batik rumahan sebuah langkah yang baginya bukan sekadar bisnis, tetapi upaya meneruskan warisan keluarga.

“Saya sudah bisa membatik sejak dulu bantu orang tua. Setelah mendapat pendampingan dan dukungan dari PNM, saya beranikan diri mulai mengurus izin usaha batik ini. Semua dokumen dan prosesnya dibantu, jadi saya lebih yakin mengembangkan usaha,” ujar Rantiyem.

PNM tidak hanya membantu dari sisi legalitas usaha, tetapi juga memberikan kesempatan Rantiyem untuk mengikuti berbagai pelatihan dan difasilitasi mengikuti bazar UMKM.

Dari bazar tersebut, dia mendapat banyak pemesan baru dan mulai dikenal sebagai pembatik rumahan dengan motif yang khas.

PNM tidak hanya membantu dari sisi legalitas usaha, tetapi juga memberikan kesempatan Rantiyem mengikuti berbagai pelatihan dan difasilitasi mengikuti bazar.

