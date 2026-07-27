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JPNN.com - Politik - Parpol

Didampingi Prananda, Megawati Hadir di Acara Peresmian Monumen Kudatuli

Senin, 27 Juli 2026 – 16:53 WIB
Didampingi Prananda, Megawati Hadir di Acara Peresmian Monumen Kudatuli - JPNN.COM
Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri bersama sang putra M. Prananda Prabowo di kantor partainya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/7). Dokumentasi DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri mengikuti acara peresmian Monumen Peristiwa Kudatuli di kantor partainya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/7).

Ketua Umum PDI Perjuangan itu tampak hadir mengenakan setelan pakaian berkelir hitam dan duduk di kursi utama acara.

Sejumlah cucu dari Megawati tampak mendekati cucu Proklamator RI Soekarno itu untuk mencium tangan sang nenek.

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Diketahui, peresmian ini menjadi puncak dari rangkaian peringatan 30 tahun tragedi berdarah yang terjadi pada 27 Juli 1996.

Sementara itu, terdengar paduan suara Jakarta Philharmonic Choir menyanyikan lagu Di Timur Matahari ketika Megawati tiba di lokasi acara.

Pembawa acara kemudian mengucapkan selamat datang, dan Wapres kedelapan RI itu terlihat mengucapkan Salam Pancasila.

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Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo yang juga putra Megawati tampak mendampingi cucu Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu duduk di kursi utama acara sembari menyapa tamu undangan dan para kader.

Sejumlah tamu undangan yang hadir antara lain anak Proklamator RI Mohammad Hatta, yakni Meutia Hatta dan Halida Hatta. 

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dengan didampingi sang anak M. Prananda hadir ke acara Peresmian Monumen Peristiwa Kudatuli.

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TAGS   Monumen Kudatuli  Megawati  Prananda Prabowo  PDIP 

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