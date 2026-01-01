Didi Kempot AI, Inovasi Pelestarian Warisan Budaya Berbasis Teknologi

jpnn.com, JAKARTA - Happy Catchy Studio bersama keluarga besar almarhum Didi Kempot secara resmi memperkenalkan Didi Kempot AI.

Didi Kempot AI merupakan sebuah inovasi teknologi budaya yang menghadirkan kembali nilai, filosofi, dan karakter khas sang maestro dalam format interaktif audio-visual.

Inisiatif tersebut dikembangkan dengan standar etika ketat serta berada di bawah kurasi langsung keluarga dan manajemen resmi.

Didi Kempot AI tidak dibuat untuk menggantikan sosok manusia, melainkan sebagai representasi digital terverifikasi yang hadir untuk merawat warisan besar almarhum dan memberikan pengalaman baru yang aman, bertanggung jawab, dan penuh penghormatan bagi Sobat Ambyar.

Seluruh proses Didi Kempot AI - mulai dari desain karakter, penyusunan narasi, rekreasi audio-visual, hingga pengelolaan akun resmi berada di bawah: Persetujuan resmi keluarga, Kurasi narasi oleh ahli waris, dan Koordinasi penuh dengan manajemen resmi Didi Kempot.

Putri, perwakilan keluarga sekaligus ahli waris, memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut.

“Kami memandang Didi Kempot AI sebagai cara terhormat untuk menjaga warisan Mas Didi tetap hidup. Semua konten, termasuk visual dan audio, dibuat melalui proses kreatif yang kami setujui. Kami ingin Sobat Ambyar bisa mengenang kembali semangat Mas Didi tanpa melanggar nilai atau prinsip yang beliau pegang," ungkap Putri dalam keterangan resmi.

Happy Catchy Studio menegaskan bahwa audio dan visual yang digunakan bukan rekonstruksi manusia asli, tetapi rekreasi kreatif berbasis AI yang telah disetujui keluarga.