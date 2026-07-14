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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Didier Deschamps Punya Cara Unik Menekan Spanyol Menjelang Semifinal Piala Dunia 2026

Selasa, 14 Juli 2026 – 06:02 WIB
Didier Deschamps Punya Cara Unik Menekan Spanyol Menjelang Semifinal Piala Dunia 2026 - JPNN.COM
Skuad Timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Foto: X/SeFutbol.

jpnn.com - Prancis memilih merendah jelang bentrok melawan Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026.

Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps bahkan enggan menempatkan timnya sebagai unggulan meski sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen.

Bagi Deschamps, predikat favorit justru lebih pantas disematkan kepada Spanyol. Menurutnya, status juara Eropa yang kini dipegang La Furia Roja membuat ekspektasi publik terhadap tim asuhan Luis de la Fuente jauh lebih besar.

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Menurut jadwal, semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Spanyol dijadwalkan berlangsung di AT&T Stadium, Rabu (15/7/2026) dini hari WIB.

"Kalau berbicara soal tim favorit, saya melihat Spanyol berada di posisi itu. Mereka datang sebagai juara Eropa dan kualitas mereka sudah terbukti," jelas sang entrenador.

Pelatih berusia 57 tahun tersebut menilai keberhasilan Spanyol dalam beberapa tahun terakhir membuat setiap pertandingan kini dibarengi tuntutan untuk terus menang.

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Situasi itu, menurutnya, menjadi tekanan tersendiri bagi Lamine Yamal dan kawan-kawan.

"Pencapaian mereka membuat harapan orang-orang makin tinggi. Mereka memiliki banyak pemain hebat dan merupakan tim yang sangat komplet," tambahnya.

Prancis memilih merendah jelang bentrok melawan Spanyol pada semifinal Piala Dunia 2026.

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TAGS   Piala Dunia 2026  Spanyol  Didier Deschamps  Prancis vs Spanyol  Piala Dunia 
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