Didimax Hadirkan Edukasi Trading Forex Gratis untuk Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Didimax kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui program edukasi trading forex gratis yang terbuka untuk semua kalangan di Indonesia.

Program ini dihadirkan sebagai respons atas meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi digital, khususnya di instrumen trading forex yang dinilai memiliki peluang sekaligus risiko tinggi.

Didimax menilai masih banyak calon trader pemula yang menghadapi kendala akibat minimnya pemahaman dasar mengenai mekanisme pasar dan strategi trading yang tepat.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, perusahaan menyediakan berbagai fasilitas pembelajaran tanpa biaya yang dirancang untuk membantu peserta memahami trading secara lebih aman, terarah, dan profesional.

Program edukasi ini mencakup kelas offline dan online, webinar interaktif, serta pendampingan langsung dari mentor berpengalaman di bidang trading forex.

Materi yang diberikan meliputi pengenalan pasar forex, analisis teknikal dan fundamental, manajemen risiko, hingga aspek psikologi trading yang dinilai penting dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, peserta juga difasilitasi dengan akun demo gratis yang memungkinkan mereka berlatih tanpa risiko kehilangan dana sebelum terjun ke transaksi riil.

Direktur Didimax Cenli Yani, mengatakan edukasi merupakan fondasi utama dalam menciptakan trader yang kompeten dan bertanggung jawab.