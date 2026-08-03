Diding Boneng Meninggal Dunia, Adik Ceritakan Kronologinya

jpnn.com, JAKARTA - Adik Diding Boneng, Zainal Arifin menceritakan kronologis meninggalnya sang kakak.

Dia menuturkan bahwa awalnya sang kakak mengeluhkan sakit yang diduga sakit mag.

Namun, setelah melakukan pemeriksaan di dokter mendiang Diding Boneng ternyata mengalami stroke.

"Awalnya dia sakitnya cuma mag. Begitu ke dokter, ternyata dokter bilang ada stroke. Akhirnya disarankan opname di rumah sakit," ujar Zainal Arifin di kawasan Matraman Dalam, Jakarta Pusat, Senin (3/8).

Saat menjalani perawatan di rumah sakit Tarakan, Diding Boneng sempat ditempatkan di unit khusus penanganan stroke.

"Mag, ya, katanya mag. Tapi setelah diperiksa dokter magnya enggak ada, yang ada asma dan hipertensi, stroke. Makanya waktu di Tarakan dia ditaruh di unit stroke, karena memang stroke," tuturnya.

Adapun Diding Boneng sempat menjalani perawatan di rumah sakit Tarakan selama 10 hari.

Zainal Arifin mengatakan sekitar tiga hari lalu mendiang kakaknya telah diperbolehkan pulang ke rumah.