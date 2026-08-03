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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Diding Boneng Meninggal Dunia, Sanggar Perkasa: Selamat Jalan, Bung

Senin, 03 Agustus 2026 – 13:00 WIB
Diding Boneng Meninggal Dunia, Sanggar Perkasa: Selamat Jalan, Bung - JPNN.COM
Aktor senior mendiang Diding Boneng. Foto: Firda Junita/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Sanggar Perkasa turut berduka atas meninggalnya aktor senior Diding Boneng pada Senin (3/8).

Kabar duka itu turut dibagikan oleh akun Sanggar Perkasa di Instagram.

"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluarga besar @sanggar_perkasa turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya opa @didingasli," tulis akun Sanggar Perkasa melalui akunnya di Instagram, dikutip Senin.

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Mereka pun mengungkapkan terima kasih atas ilmu, pengalaman, semangat, serta inspirasi yang diberikan oleh mendiang Diding Boneng semasa hidupnya kepada anak-anak di Sanggar Perkasa.

"Kebaikan serta dedikasi Bung dalam berbagi ilmu akan selalu menjadi bagian dari perjalanan dan kenangan kami," tuturnya.

Dalam unggahan itu, mereka juga mendoakan yang terbaik untuk aktor 76 tahun tersebut.

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Mereka pun berharap agar keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan atas kepergian mendiang Diding Boneng.

"Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah almarhum, mengampuni segala khilafnya, melapangkan kuburnya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya," ucapnya.

Mereka mengucapkan terima kasih kepada mendiang Diding Boneng semasa hidupnya kepada anak-anak di Sanggar Perkasa.

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TAGS   Diding Boneng  Diding Boneng meninggal  diding boneng meninggal dunia  Berita Duka 
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