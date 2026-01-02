Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Diding Boneng Terkena Musibah, Raffi Ahmad Beri Bantuan Dana Sebegini

Jumat, 02 Januari 2026 – 21:01 WIB
Diding Boneng saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar. Foto: Dok. Trans TV Official

jpnn.com, JAKARTA - Aktor senior Diding Boneng baru saja mengalami musibah. Rumahnya yang berada di kawasan Matraman, Jakarta Pusat, mengalami kerusakan hingga ambruk.

Pembawa acara kondang Raffi Ahmad ternyata diam-diam mengulurkan bantuan kepada aktor senior tersebut.

Diding Boneng pun tak menyangka dengan kebaikan hati suami Nagita Slavina itu.

Sebab Raffi Ahmad memberikan bantuan tanpa banyak bicara atau pun mengumbar janji.

"Raffi Ahmad misalnya, dia tidak janji dan saya juga tidak memberi tahu dia. Tahu-tahu dia kirim orang ke sini untuk cek kondisi rumah. Alhamdulillah, dia kasih bantuan berupa uang," ujar Diding Boneng di kawasan Matraman, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/1).

Aktor 75 tahun itu mengungkapkan, bantuan yang diberikan oleh Raffi Ahmad itu sebesar Rp 50 juta.

Uang itu lantas Diding Boneng pergunakan untuk membantu proses pembangunan kembali rumahnya.

"50 (juta rupiah). Uangnya langsung saya serahkan ke Pak RW karena beliau yang saya percaya untuk mengurus pembangunan kembali rumah ini," tuturnya.

