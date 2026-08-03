Diding Boneng Ternyata Sangat Berjasa Bagi Qubil AJ

Senin, 03 Agustus 2026 – 19:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kepergian aktor legendaris Diding Boneng meninggalkan duka mendalam bagi keluarga maupun rekan.

Pesinetron Qubil AJ salah satu yang turut berdukacita atas kepergian Diding Boneng.

"Hari ini saya secara pribadi berduka ya, atas meninggalnya orang tua, sahabat, guru, komplit banget. Bang Diding buat saya adalah guru sekaligus juga teman, sekaligus juga orang tua," kata Qubil AJ di kawasan Matraman Dalam, Jakarta Pusat, Senin (3/8).

Qubil AJ mengungkapkan bahwa Diding Boneng merupakan salah seorang yang mengajari dirinya mempelajari teater saat muda dahulu.

Baginya, Diding Boneng bukan sekadar seorang teman, tetapi juga guru, sekaligus orang tua.

"Karena jujur aja Bang Qubil ketika masih bujangan belajar teater itu salah satu gurunya adalah beliau," jelasnya.

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Qubil AJ pun mengenang bagaimana mendiang Diding Boneng mengajarkannya untuk disiplin serta bertanggung jawab dalam berkesenian.

"Beliau sangat apa ya, sangat mengajarkan bagaimana kita berdisiplin berkesenian, bagaimana harus punya tanggung jawab dalam berkesenian teater. Luar biasa," ucap Qubil AJ.