Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Diding Boneng Ungkap Perkembangan Renovasi Rumahnya yang Dulu Ambruk, Oh Ternyata

Rabu, 25 Februari 2026 – 08:30 WIB
Diding Boneng Ungkap Perkembangan Renovasi Rumahnya yang Dulu Ambruk, Oh Ternyata - JPNN.COM
Aktor senior Diding Boneng mengungkapkan kondisi perkembangan renovasi rumahnya yang sempat mengalami kerusakan hingga ambruk. Foto: Firda Junita/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Aktor senior Diding Boneng mengungkapkan soal perkembangan rumahnya yang sempat mengalami kerusakan hingga ambruk.

Pria 75 tahun itu mengatakan rumahnya tersebut masih dalam tahap perbaikan kembali.

Dia menyebut rumahnya tersebut masih belum bisa ditinggali.

Baca Juga:

"Oh yang roboh? Iya, belum, belum bisa ditempatin. Masih di, masih pembangunan," ujar Diding Boneng di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Pemain film 'Bisa Naik Bisa Turun' itu mengaku dirinya masih mengungsi, sementara rumahnya dalam tahap renovasi.

"Mengungsi. (Rumahnya) belum jadi," kata Diding Boneng.

Baca Juga:

Beberapa waktu lalu, dia sendiri sempat dilarikan ke rumah sakit akibat penyakit asma yang dideritanya kambuh.

Diding Boneng pun harus menjalani perawatan di rumah sakit karena sesak napas yang dirasakannya.

Aktor senior Diding Boneng mengungkapkan kondisi perkembangan renovasi rumahnya yang sempat mengalami kerusakan hingga ambruk.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Diding Boneng  Rumah Diding Boneng ambruk  diding boneng sakit asma  Rumah Diding Boneng  kesehatan Diding Boneng 
BERITA DIDING BONENG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp